Noch ist nicht einmal die erste Ausbaustufe der neue EcoGraf'-Batterieanodenmaterial-Anlage in Australien gebaut, da sichert sich EcoGraf Limited (ASX: EGR, FRAG: FMK) schon die Finanzierung für die Erweiterung. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat die australische Exportkreditagentur, vergleichbar mit der deutschen KfW, ein Darlehen in Höhe von 35 Mio. USD für die Finanzierung der Erweiterung in Aussicht gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...