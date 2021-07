Die Deutsche Bank hat gestern mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten pulverisiert. Der Vorsteuergewinn und der Nettogewinn zogen deutlich an, die Kosten purzeln weiter und die Prognose für das laufende Jahr wurde erhöht. Dennoch schloss die Aktie am Ende des Handelstags mehr als ein Prozent im Minus. DER AKTIONÄR erklärt, warum Anleger das Zahlenwerk nicht honorieren.Das Q2 2021 ist das vierte Quartal in Folge, das das Finanzinstitut mit einem Überschuss abschließt. Vor Steuern versiebenfachte ...

