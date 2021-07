Köln (ots) - Am 19. August 2014 zeigte VOX die erste Folge "Die Höhle der Löwen". Was damals noch zu beweisen galt und heute feststeht: Wirtschaft im Fernsehen kann spannend sein - und unterhaltsam aufbereitet sogar Woche für Woche ein Millionenpublikum begeistern! Mit acht neuen Folgen geht Deutschlands beliebteste Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" darum ab dem 6. September montags um 20:15 Uhr bereits in die 10. Staffel. Auch diesmal kämpfen mutige Gründer um das Geld und den Erfahrungsschatz der Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler.Erstmals überhaupt haben die Gründer außerdem die Gelegenheit, ihr Start-up vor Gast-Löwen zu präsentieren - und die wissen ganz genau, wie sich die Jung-Unternehmer fühlen: Anne und Stefan Lemcke von der Geschmacksmanufaktur Ankerkraut waren in Staffel 3 (2016) selbst als Gründer bei "Die Höhle der Löwen". Nach spannenden Verhandlungen schlossen sie einen Deal mit Frank Thelen. Aus der Mini-Gewürzproduktion in der heimischen Küche wurde nach wenigen Jahren und viel Arbeit ein erfolgreiches Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern, über 400 Produkten und 60 Millionen Euro Jahresumsatz. Heute sind Ankerkraut-Produkte in rund 6.500 Geschäften in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz erhältlich.In Staffel 10 erwartet DHDL-Fans außerdem die 100. Folge "Die Höhle der Löwen" (Folge 8). Darüber hinaus zeigt die von Amiaz Habtu moderierte Sendung erstmals einen kompletten Exit ehemaliger DHDL-Gründer. Die Zuschauer können sich zudem auf die mit 5 Millionen Euro höchste jemals von Gründern geforderte Summe freuen, zwei Jungunternehmer bieten den Löwen darüber hinaus mit 50 Prozent die Hälfte ihres Start-ups an. Auch Tierliebhaber kommen nicht zu kurz, denn in den neuen Folgen besuchen zuckersüße Katzenbabys ihre gefährliche Raubkatzen-Verwandtschaft. Und mit Starkoch Christian Lohse ist erneut ein Promi zu Gast bei DHDL. In Staffel 10 sind des Weiteren verschiedene Mobilitäts-Start-ups zu sehen: vom hochmodernen Motorrad, über einen ultrakleinen Campinganhänger, bis hin zu einem Laufrad und einem Rollstuhl. Zudem wird es natürlich wieder nachhaltig: Gründer stellen ihre grünen Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Haushalt, Garten und Technologie vor.Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist auch Staffel 10 von "Die Höhle der Löwen" auf TVNOW abrufbar. Hier finden Fans ab dem 06.09. außerdem erstmals die US-Version "Shark Tank" - mit Staffel 11 und 12 stehen die aktuellsten Staffeln der Gründer-Show aus den USA bereit.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHKatrin Bechtoldt Telefon: 0221-456 74404Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407Fotowünsche: VOX Bildredaktion Marie-Theres Gühmann Telefon: 0221-45674270Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4980945