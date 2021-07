Zurzeit tut sich nicht viel an den Börsen - der Dax kommt nicht recht vom Fleck und Investoren halten sich zurück. Welche Fonds sind in diesen Tagen gefragt, was wird vermehrt gekauft? Wir schauen auf drei Aufsteiger.Ranking nach Volumen: Franklin World Perspectives Fund - für branchenunabhängige Renditechancen

Den vollständigen Artikel lesen ...