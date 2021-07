Apple hat in seinem dritten Quartal (bis Ende Juni) in allen Bereichen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Einige Analysten zeigten sich dennoch besorgt über die Probleme mit den Lieferketten - und nicht nur damit.Die Aussagen der Geschäftsführung zum Umsatzwachstum fielen laut den Analysten von Goldman Sachs eher konservativ aus, seien aber stark von den Dynamiken in den Lieferketten abhängig. Es fällt den Experten jedoch schwer zu glauben, dass die aktuellen Wachstumstrends anhalten.

