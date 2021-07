Die Strabag hat in Prag zwei U-Bahn-Aufträge an Land gezogen. In Arbeitsgemeinschaft mit AZD Praha s.r.o. wird der österreichische Konzern die Station Jiriho z Podebrad modernisieren und in Form eines internationalen Konsortiums mit der Ed. Züblin AG Ende 2021 den Bau des ersten Abschnitts der neuen Linie D starten.Für 50 Mio. Euro (Strabag-Anteil: 65 Prozent) wird die Station Jiriho z Podebrad im ...

