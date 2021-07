Köln (ots) - Eineinhalb Jahre Pandemie, eineinhalb Jahre tagtägliche Arbeit unter erschwerten Bedingungen. Allen voran Millionen Alltagsheld:innen, die in dieser Zeit Wunder vollbracht und Belastungsgrenzen überschritten haben. Jetzt ist die Zeit, danke zu sagen. Danke an all diejenigen, die mit unermüdlichem Einsatz für die Schwächsten, aber auch für die ganze Gesellschaft da waren und da sind. Danke an alle, die dieses Land in Zeiten einer historischen Herausforderung am Laufen hielten und halten. RTL sagt Danke und zwar ganz RTL-like mit einer großen Open-Air-Live-Show am Samstag, 28. August, ab 20.15 Uhr.Die Créme de la Créme der deutschen Comedy-Szene kommt bei RTL zusammen und sorgt für einen fantastischen Sommerabend voller Humor und Unbeschwertheit live vom "Seaside Beach" am Essener Baldeneysee. Mit dabei sind u. a. Mario Barth, Sascha Grammel, Die Ehrlich Brothers, Oliver Pocher, Ilka Bessin, Atze Schröder, Paul Panzer, Mirja Boes, Özcan Cosar. Neben Bosse werden auch weitere musikalische Acts dabei sein. Moderiert wird der Abend von Lola Weippert und Daniel Hartwich.Mit dem großen Live-Event "RTL sagt Danke" bedankt sich der Kölner Sender beim Pflege- und medizinischen Personal, Sanitäter:innen, Paketzusteller:innen, Verkäufer:innen und allen anderen Menschen, die die Systeme der Gesellschaft in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben. Stellvertretend für alle Zuschauer:innen vor den Bildschirmen, werden systemrelevante Berufsgruppen zum großen Live-Event eingeladen, um vor Ort in entspannter Atmosphäre einen unterhaltsamen Abend zu erleben. Die Corona-Alltagsheld:innen können sich unter www.rtl.de/danke anmelden für kostenlose Tickets für das Open-Air-Spektakel am Essener Baldeneysee."RTL sagt Danke" ist eine Produktion von Brainpool TV GmbH im Auftrag von RTL. Nico Rossmann und Cedric Theisen sind redaktionell verantwortlich unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.Pressekontakt:Yvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74225yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deErnst RudolfRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74310ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4981030