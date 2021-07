Bad Füssing (ots) - Judith Gratzl ist professionelle Lebensberaterin und hilft Menschen, es aus dem Hamsterrad ihres Lebens zu schaffen. Mit regelmäßigen Energie-Seminaren, praktischen Übungen für den Alltag und individuellem Coaching zeigt Judith Gratzl Wege zur inneren Balance und Selbstliebe.In verschiedenen Seminaren werden mit individuellen Techniken Blockaden gelöst, Traumata verarbeitet und mentale Stärke trainiert. Zu den weiteren Methoden gehören Resilienztraining, Stress Management und Mentaltraining. Alle Leistungen der Spezialistin für Kindermentaltraining Judith Gratzl finden im geschützten Raum statt und sind sowohl persönlich, telefonisch sowie auch online möglich.Vor allem wenn Sie auf der Recherche nach "Kindermentaltraining Bad Füssing, Ängste bei Kindern überwinden " sind, haben Sie mit der Spezialistin Judith Gratzl den goldrichtigen Partner gefunden.Eine Besonderheit des Life Coaching (https://judith-gratzl.de) ist das Kindermentaltraining. Im Kindermentaltraining lernen Kinder, mit Emotionen umzugehen, Stress abzubauen und ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Seit einigen Jahren werden Übungen der Autosuggestion von Psychologen empfohlen. Wie Studien zeigen, sind mangelnde Selbstbestimmung und fehlende Freizeit einer der Hauptauslöser für Stress bei Kindern. Meist entsteht dieser Stress, wenn mehrere Faktoren aufeinander treffen. Auch Erwartungsdruck und emotionale Belastung führen bei Kindern zu einer Dauerstressbelastung, wie eine Stress-Studie von Prof. Ziegler der Fakultät für Erziehungswissenschaften an der Universität Düsseldorf aufzeigt.Desweiteren wurde nachweislich festgestellt, dass Kinder und Jugendliche, die stressbelastet sind meist ein geringes Selbstwertgefühl oder eine negative Selbstwahrnehmung aufweisen. Auch psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen gehen häufig mit Stress einher. Ein nicht unerheblicher Teil der Kinder und Jugendlichen mit hohem Stresslevel verspüren bereits stark eingeschränkte Lebenszufriedenheit, fühlen sich antriebslos und gelangweilt, haben mit Müdigkeit zu kämpfen und sind depressiv verstimmt.Oftmals zeigen sich zudem problematische Verhaltensweisen im sozialen Umgang. Mehr als die Hälfte der Betroffenen legt ein erhöhtes Aggressionsverhalten an den Tag und ist nicht mehr kompromissbereit. Weiterhin verspürt jedes zweite Kind mit erhöhtem Stresslevel verstärkte Angst, andere in ihrer Erwartungshaltung zu enttäuschen. Kinder mit hohem Stress entwickeln durch Versagungsängste Probleme im schulischen Bereich.Im Kindermentaltraining (https://judith-gratzl.de)erlernen Kinder und Jugendliche verschiedene Entspannungstechniken, durch die Stress abgebaut wird. Dadurch entwickeln sie ein positives Selbstbild, erfahren einen gesunden Umgang mit negativen Emotionen und können sich besser und länger konzentrieren. Desweiteren hilft Mentaltraining, um Blockaden und Ängste abzuschwächen und loszulassen was gleichzeitig dafür sorgt, dass Betroffene wieder ihre innere Mitte finden und ausgeglichener sind. Die im Kindermentaltraining erarbeiteten Methoden und Übungen lassen sich im Alltag integrieren um in aufkommenden Stresssituationen das Stresslevel möglichst niedrig zu halten.Spezialistin für Kindermentaltraining Judith Gratzl wurde 1966 geboren und hat zwei Kinder. Die gebürtige Salzburgerin war bereits als Pflegehelferin in Altenheimen und in der Intensivstation eines Krankenhauses tätig. Sie ist ausgebildete Heilmasseurin, Fußreflexzonen-, und Lymphdrainagetherapeutin die Akupunktmassage beherrscht. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes absolvierte sie Weiterbildungen zur Betreuungsassistentin mit diversen Zusatzmodulen. Nach einer schweren Diagnose kämpfte sie sich ins Leben zurück und machte ein Diplom für Ernährung, ist zertifiziert als LoA-Practitioner, zertifiziert als Ho'oponopono-Practitioner, zertifiziert zur "Energetischen Wirbelsäulenaufrichtung" und zertifizierter Life-Coach.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Kindermentaltraining Bad Füssing, Ängste bei Kindern überwinden ", erlangen Sie unter https://judith-gratzl.dePressekontakt:Judith GratzlTel.: +491776249119Mail: judithpv@gmx.deOriginal-Content von: Lifecoach Judith Gratzl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157550/4981042