Die publity AG (ISIN: DE0006972508) und ihr geplanter Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG warfen bereits in der Vergangenheit einige Fragen auf. Und im Rahmen eines Interviews mit Thomas Olek Ex-CEO und wichtiger Aktionär der publity und dem aktuellen CEO der publity - Frank Schneider - Anfang März versuchten wir etwas Licht in die häufigen Strategieschwenks und Personalwechsel zu bringen. Und heute präsentiert die ebenfalls börsennotierte Tochter PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850) ihre Bilanzzahlen für 2020. zur Erinnerung der angekündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...