Hohen Wieschendorf (ots) - Slow Travel findet hier seine besondere Heimat: Bades Huk. Eine einzigartige Destination inmitten eines Vogel- und Naturschutzgebietes hat seine Pforten geöffnet! Das Zusammenspiel aus qualitätsvollem und privaten Wohnen, gepaart mit facettenreichen Naturerlebnissen und erstklassigem Service, setzt neue Maßstäbe in der Ferienimmobilienbranche. Das innovative Resort bietet einen exklusiven Aufenthalt fernab vom schnelllebigen Stadtleben und von touristischen Hochburgen und unterstützt den Gast darin, in allen Facetten zu genießen und zu entspannen.Der Luxus einer einzigartigen NaturkulisseMit ihrer Küste und als ausgewiesenes Flora- und Fauna Habitat, bietet die Wismarer Bucht eine unvergleichliche Kulisse und Bades Huk ein einzigartiges Zuhause, um bewusst zu entdecken und zu genießen. In 77 Apartments mit 1- 3 Schlafzimmern in privilegierter Lage, erleben Gäste die besondere Verbindung von Natur und Wohnen. "Das Bedürfnis nach exklusivem Rückzug und Erholung ist in diesem Jahr besonders groß", betont Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter von Clavis International und Betreiber des innovativen Resorts. "Wir freuen uns, unseren Gästen einen Ort bieten zu können, an dem man abschalten, die Natur genießen und sie in zahlreichen Variationen erleben kann."Direkt am Strand bietet sich die Möglichkeit für eine kleine Wanderung oder fürs erholsame Verweilen. Die angrenzende Marina mit ihren 100 Liegeplätzen ist fußläufig schnell zu erreichen und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wassersportaktivitäten, wie SUP, Segeln, Tauchen, Kiten u.v.m. Der Golfplatz, der derzeit eine Modernisierung durch die Betreiber von Bades Huk erfährt, ist Anziehungsmagnet für passionierte Golfer aber auch für Anfänger. Der Platz gewährt ab August Abschläge mit Meeresblick über die ersten 9 eröffneten Bahnen. Auch Fahrrad- und Strandkorbverleih liegen nur einen Steinwurf entfernt. Ein Restaurant als auch ein Café direkt an der Marina, sowie ein kleiner Laden mit regionalen Angeboten, wie Wurst, Käse, Marmeladen u.v.m., sorgen für Genussmomente.Willkommen Zuhause! Wohnqualität auf vier Sterne Plus NiveauZwischen Vogelgezwitscher und Meeresrauschen findet der Gast in Bades Huk sein zweites Zuhause. Das Naturerlebnis beginnt bereits vor der Haustür: Ostseesand, Buhnen und Dünen prägen das Erscheinungsbild der hauseigenen Terrasse und schaffen fließende Übergange in die Umgebung. Die lichtdurchfluteten Räume warten mit modernster Ausstattung und hochwertigen Materialien auf. Das Interieur-Design greift auf Texturen und Farben der Natur zurück. Verschiedene Blautöne setzen maritime Akzente, grüne Farbakzente greifen die umliegende Natur auf, Panoramafenster ermöglichen privilegierte Ausblicke auf die abwechslungsreiche Flora und Fauna. Das lockere Zusammenspiel aus modernem Design und liebevollen Details schafft eine vertraute und gleichzeitig wohnliche Atmosphäre. "Ziel ist es, dass jeder Gast sich hier sofort zuhause fühlt - zuhause am Meer, zuhause inmitten der Natur", betont Kreativ-Chefin Silva Eddicks von Clavis International, die für das Design-Konzept des Resorts verantwortlich zeichnet. "Eine Destination mit klarer Identität und hoher ästhetischer sowie funktionaler Qualität bietet Gästen und Eigentümern einen entscheidenden Mehrwert."Exklusivität und Resort-ServiceIn dem innovativen Resort, dem ein ganzheitliches Konzept zu Grunde liegt, werden Gäste bestmöglich darin unterstützt, ihre Auszeit zu genießen. Mehr Zeit für sich, zu zweit oder für die Familie gewinnt man durch die besonderen Serviceangebote von Bades Huk. Die Betriebsgesellschaft übernimmt für die Immobilien-Eigentümer die Hausverwaltung, Instandhaltung, Pflege und Vermietung. Feriengäste profitieren von Rezeption und Housekeeping bis hin zur persönlichen Unterstützung bei ihrer Freizeitgestaltung. Wer möchte, kann den Sauna- & Fitnessbereich des Resorts nutzen. Eine Naturerlebnisstation wird zukünftig das Angebot erweitern und geführte Touren durch das Naturschutzgebiet geben den Gästen besondere Einblicke in die Umgebung und tragen somit den Naturschutzgedanken weiter. "Sanfter Tourismus ist ein Zukunftsmodell, das sich immer mehr etabliert", betont Farahmand. "Die Umwelt ökologisch zu schonen, ist im Konzept von Bades Huk tief verankert. So wird es künftig noch mehr Angebote geben, die Regionalität stärken und Mensch und Natur wertschätzend zusammenbringen."Die InitiatorenVerantwortlich für das Projekt ist die Investmentboutique SOINI ASSET GROUP des Salzburger Unternehmers Oliver Soini in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Resort-Spezialisten Clavis International. Bades Huk spricht mit seinem umfassenden Erholungskonzept Erholungssuchende, Genießer und Entdecker gleichermaßen an.Oliver Soini, CEO der SOINI ASSET GROUP, Bauträger sowie Investor von Bades Huk, sichtet und entwickelt zukunftsfähige Immobilienprojekte für wertgesicherte Investments. "Die Verbundenheit mit der Umgebung ist der Grundgedanke des Ferien-Resorts Bades Huk. Die Umwelt bewusst wahrzunehmen, sie in all ihren Facetten zu genießen und dennoch nicht auf höchsten Komfort und erstklassigen Service zu verzichten, ist ein Erlebnis, das man bislang nur hier inmitten von Meer, Dünen und Salzwiesen genießen kann."Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter von Clavis International und Betreiber von Bades Huk, steuert mit Leidenschaft, Know-How und Überzeugung internationale Projekte aus dem Bereich Ferienimmobilien. Das Konzept und die Entwicklung von Bades Huk stammt aus der Feder des Immobilienunternehmens. "Das in Deutschland bisher einzigartige Resort-Konzept macht Bades Huk nicht nur zu einem Sehnsuchtsort, sondern auch zu einer Investition in die Zukunft. Eine Kombination aus Eigennutzung und Vermietung der Immobilie ermöglicht dem Eigentümer einen Rückzugsort für den eigenen Urlaub und zugleich durch garantierte Mieteinnahmen eine lukrative Kapitalanlage."Pressekontakt:Weitere Informationen unter:www.badeshuk.dePressekontakt:FCR MEDIASuha MohrE-Mail: suha.mohr@fcrmedia.deOriginal-Content von: Bades Huk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135837/4981094