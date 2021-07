Die Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend verlief ohne größere Überraschungen. Zwar stellte Fed-Chef Powell intensivere Tapering-Diskussionen in Aussicht, vorerst bleibt aber alles beim Alten. Das Inflationsdebatte scheint völlig in den Hintergrund gerückt, was sich in erneut sinkenden Marktzinsen widerspiegelt. Der DAX profitiert davon.Kurz vor 12 Uhr legt der DAX 0,3 Prozent auf 15.620 Punkte zu. Er notiert damit wieder einigermaßen komfortabel oberhalb der wichtigen Unterstützung von 15.500, ...

