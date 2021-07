Es läuft rund für Gazprom. Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise sorgen für sprudelnde Gewinne beim weltgrößten Erdgasproduzenten. Zudem baut der Konzern seine Marktmacht in Europa und Stück für Stück auch in Asien weiter aus. Kein Wunder, dass auch der Kurs weiter nach oben zieht. Und bald könnte es beim Chart spannend werden. Denn die Gazprom-ADRs befinden sich immer noch in dem seit November 2020 intakten Aufwärtstrend. Aktuell notiert der Kurs nur noch knapp unter dem bisherigen Jahreshoch bei ...

