Es bleibt wild: Erst seit Ende Juni wird der chinesische Fahrdienstleister an der Börse gehandelt. Kurz nach dem IPO in den USA ordnete die Internetaufsichtsbehörde in China die Löschung der Didi-App in den heimischen App-Stores an. Der Aktienkurs brach ein. Jetzt deutet sich erneut eine spektakuläre Entwicklung an.Vor Beginn des US-Handels steigt der Kurs des chinesischen Fahrdienstleisters heute prozentual zweistellig. Grund dürfte ein Bericht des Wall Street Journal sein. Demnach gibt es Insidern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...