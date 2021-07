Der Ölmulti Shell will nach einem Milliardengewinns im vergangenen Quartal seine Aktionäre mit Dividenden und Aktienrückkäufen am Erfolg teilhaben lassen. Die Vorfreude auf die kräftigen Ausschüttungen treibt schon am Donnerstag die Aktie an.Shell kündigte am Donnerstag zur Vorlage seiner Quartalsbilanz einen Aktienrückkauf im Umfang von zwei Milliarden US-Dollar an, der bis Jahresende abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...