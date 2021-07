New York (ots/PRNewswire) - OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), Betreiber von Finanzmärkten für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere, gab heute bekannt,dass die NAGA Group AG (Frankfurter Wertpapierbörse: N4G; OTCQX: NAGGF), ein Fintech-Unternehmen, das über seine Social-Trading-Plattform persönliche Finanztransaktionen und Investitionen miteinander verbindet, sich für den Handel am OTCQX® Best Market qualifiziert hat. Die NAGA Group AG wechselt vom Pink®-Markt an die OTCQX.Die NAGA Group AG beginnt heute den Handel an der OTCQX unter dem Symbol "NAGGF". US-Investoren können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse für das Unternehmen auf www.otcmarkets.com finden.Das Upgrading an den OTCQX-Markt ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, die ihren US-Investoren einen transparenten Handel bieten wollen. Für Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, ermöglichen es die vereinfachten Marktstandards, die Berichterstattung ihres Heimatmarktes zu nutzen, um ihre Informationen in den USA verfügbar zu machen. Um sich für die OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best-Practice-Corporate-Governance-Verfahren anwenden und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen."Wir sind wirklich begeistert, Teil des OTCQX Best-Marktes zu sein. Es ist eine fantastische Gelegenheit, unsere Investorenbasis zu erweitern und in den USA sichtbar zu werden. NAGA hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt und ist in einem der größten Märkte weltweit tätig. Wir haben viele Möglichkeiten vor uns und freuen uns darauf, mit einer globalen Investorenbasis zu wachsen", sagt Benjamin Bilski, Gründer & CEO, The NAGA Group AG.Die NAGA Group AG beauftragte MCAP LLC damit, als OTCQX-Berater des Unternehmens zu fungieren. MCAP ist ein US-amerikanischer Broker-Dealer, der institutionelle Wertpapierdienstleistungen und elektronisches Market Making anbietet. MCAP fungierte als OTCQX-Sponsor des Unternehmens.Informationen zu The NAGA Group AGNAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das über seine Social-Trading-Plattform persönliche Finanztransaktionen und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, vom Aktienhandel über Investitionen und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen Debitkarte. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform den Austausch mit anderen Händlern, bietet relevante Informationen im Feed und Autokopierfunktionen für erfolgreiche Trades der Mitglieder. NAGA ist eine synergetische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und umfassend ist. Es bietet eine verbesserte Grundlage zum Handeln, Investieren, Netzwerken, Verdienen und Bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.Informationen zur OTC Markets Group Inc.OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX® Best Market, den OTCQB® Venture Market und den Pink® Open Market für 11.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN vernetzen wir ein vielfältiges Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquiditäts- und Ausführungsservices bereitstellen. Wir ermöglichen Anlegern den einfachen Handel über den Broker ihrer Wahl und befähigen Unternehmen, die Qualität der für Anleger verfügbaren Informationen zu verbessern.Um mehr darüber zu erfahren, wie wir für besser informierte und effizientere Märkte sorgen, besuchen Sie www.otcmarkets.com.OTC Link ATS und OTC Link ECN sind von der SEC regulierte ATSs, die von OTC Link LLC, einem Mitglied von FINRA/SIPC, betrieben werden.Abonnieren Sie den OTC Markets RSS-FeedPressekontakt:OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpgOriginal-Content von: OTC Markets Group Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113144/4981256