Nach dem kräftigen Kursrückgang der letzten Handelswochen befindet sich die Aktie von BP aktuell wieder auf dem Erholungskurs. Die jüngste Entwicklung an den Rohstoffmärkten bescheren den Anteilscheinen des britischen Öl- und Gasriesen nun Rückenwind. So ziehen die Preise für Brent- und WTI-Öl in dieser Woche wieder an.Auftrieb erhielten die Ölpreise zuletzt von einem durch die Bank schwächeren Dollar. Die US-Währung reagierte auf Hinweise der amerikanischen Notenbank Fed vom Vorabend, die zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...