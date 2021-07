DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Personalie

MBH Corporation plc ernennt Margaret Manning, OBE, zur neuen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden



29.07.2021 / 14:08

29. Juli 2021- Die MBH Corporation plc gibt bekannt, dass Margaret Manning, Trägerin des Order of the British Empire (OBE), mit Wirkung zum 1. August 2021 zur neuen nicht geschäftsführenden Vorsitzenden des MBH-Verwaltungsrats ernannt wurde, da die bisherige Vorsitzende Lana Coronado von ihrer Funktion zurücktritt.

Margaret Manning, die ihre berufliche Laufbahn als Wirtschaftsprüferin bei PwC begann, wird die Nachfolge von Lana Coronado antreten, die nach ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des MBH-Verwaltungsrats in den Ruhestand treten wird, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Lana Coronado sagte: "Es war eine wertvolle Erfahrung für mich, im vergangenen Jahr Teil von MBH zu sein, und es war mir eine Freude, mit so vielen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, die die Unternehmen der MBH-Gruppe repräsentieren. Aus persönlichen Gründen werde ich nun von meiner Funktion als Vorsitzende zurücktreten, bleibe aber ganz sicher auf vielfältige Weise mit der MBH-Gruppe verbunden und bleibe unverändert ihre treueste Anhängerin."



Margaret Manning hat bereits Verwaltungsratserfahrung als Vorsitzende des UK-ASEAN Business Council (UKABC) gesammelt, nachdem sie dort drei Jahre lang als nicht geschäftsführende Verwaltungsrätin tätig war. Das UKABC fördert Handel und Investitionen zwischen dem Vereinigten Königreich und den ASEAN-Staaten und arbeitet dabei eng mit Regierungsministern und Botschaften zusammen, um Innovationen und Know-how im Vereinigten Königreich zu fördern. Margaret Manning war verantwortlich für strategische Initiativen, die enge Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den ASEAN-Staaten schufen. 2015 wurde sie für ihre Verdienste um die Förderung britischer Exporte nach Singapur und in den gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit dem OBE ausgezeichnet.

Manning kommentierte: "Es ist für mich eine Ehre und ein Privileg, neue nicht geschäftsführende Vorsitzende des MBH-Verwaltungsrates zu werden, und ich freue mich auf die vielen Geschäftsmöglichkeiten, die uns erwarten. Mein besonderer Dank gilt Lana Coronado, die in dieser Funktion und bei allen Menschen, mit denen sie zu tun hatte, eine große positive Wirkung entfaltet hat".



Margaret Manning, bereits damals eine führende Unternehmerin auf ihrem Gebiet, gründete 1998 Reading Room und baute es zu einem der größten digitalen Unternehmen in Großbritannien aus. Reading Room wurde von der Zeitung The Times drei Jahre in Folge als "Fast growing business top 100" ausgezeichnet und erhielt mehrere Branchenauszeichnungen. Manning stand 2015 an der Spitze eines Management-Buy-outs (MBI) der Geschäftseinheiten von Reading Room Ltd. in Singapur und Australien, als das britische Unternehmen an Idox plc. verkauft wurde.

"Im Namen aller Unternehmen der MBH-Gruppe möchte ich Margaret bei MBH willkommen heißen und ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe wünschen. Und ich möchte auch Lana für ihren Einsatz und ihr Engagement für MBH im vergangenen Jahr danken. Ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute", sagte Callum Laing, Geschäftsführer der MBH Corporation.

Der MBH-Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Callum Laing, Geschäftsführer

Margaret Manning, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsvorsitzende

Victoria Sylvester, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Stanislaw Patey, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Über MBH Corporation Plc



Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX(R) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

