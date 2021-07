Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 17,00 auf EUR 24,00.

Zusammenfassung:

Die Öl- und Gaspreise sind seit unserem letzten Update vom 20. April weiter gestiegen. Die NYMEX-Öl-Futures-Kurve für September 2021 bis Ende 2023 ist um durchschnittlich USD7,50 USD bzw. 13 % von USD56,80/Barrel auf USD64,30/Barrel gestiegen, während die NYMEX-Gas-Futures für denselben Zeitraum um 22 % von USD2,70 USD/MMBtu auf 3,30/MMBtu zugelegt haben. Der Anstieg der Rohstoffpreise fällt zeitlich mit einer annähernden Verdoppelung der Öl- und Gasproduktion der DRAG im Zeitraum 2020-2022 zusammen, die durch die Produktion der kürzlich in Betrieb genommenen und neuen Bohrungen der Tochtergesellschaft Cub Creek ermöglicht wird. Im Juli letzten Jahres erwarb die DRAG-Tochter Bright Rock 28.000 Acres (netto) in Wyoming. Das erworbene Gebiet ist mehr als fünfmal so groß wie das von Cub Creek gehaltene Landpaket von 5.000 Acres netto. Auf diesem Land produzieren derzeit fünf Bohrungen mit einer ungefähren Rate von 300 Barrel/Tag; es besteht jedoch das Potenzial für bis zu weitere 100 Bohrungen. Die DRAG plant, noch in diesem Quartal mit mindestens einer weiteren Bohrung die Machbarkeit von Bohrungen im großen Maßstab auf diesem Gelände zu bestätigen. Dank des starken Cashflows und des Gewinns in H1/21 hat sich der Verschuldungsgrad von ca. 200 % Ende 2020 auf unter 100 % Ende Juni halbiert. Seit Anfang Juli hat die DRAG weitere Schulden zurückgezahlt. 98 Mio. Euro Anleiheverbindlichkeiten machen fast die gesamten derzeit ausstehenden Schulden des Konzerns aus (Stand: Ende Juli 2021), von denen ca. 90% erst im Dezember 2024 fällig werden. Nach unseren Berechnungen sinkt der Nettoverschuldungsgrad bis Ende 2022 auf 49 %. Unserer Ansicht nach spiegelt der Aktienkurs die jüngste weitere Aufwärtsbewegung bei den Rohstoffpreisen nicht wider. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen das Kursziel auf EUR24,00 (bisher: EUR17,00).

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 17.00 to EUR 24.00.

Abstract:

Oil and gas prices have continued to rise since our last update of 20 April. The NYMEX oil futures curve for September 2021 to end 2023 has climbed by an average of USD7.50 or 13% from USD56.80/barrel to USD64.30/barrel while the NYMEX gas strip for the same period has jumped 22% from USD2.70/MMBtu to USD3.30/MMBtu. The commodity price rally coincides with a near doubling of oil and gas output at DRAG over the period 2020-2022 driven by production from recently started and new wells at its Cub Creek subsidiary. In July last year DRAG's Bright Rock subsidiary acquired 28,000 net acres in Wyoming. The area acquired is over five times the size of the 5,000 net acre land package held by Cub Creek. Five wells are currently producing on this land at an approximate rate of 300 barrels/day but there is potential for up to a further 100 wells. DRAG plans to confirm the viability of large scale drilling from this acreage later this quarter by drilling at least one additional well. Meanwhile, strong cashflow and profit generation during H1/21 halved net gearing from ca. 200% at end 2020 to below 100% at the end of June. DRAG has paid back further debt since the beginning of July. EUR98m of bond liabilities account for almost all of the group's currently outstanding debt (as of end-July 2021) of which ca. 90% does not mature until December 2024. On our numbers net gearing falls to 49% by the end of 2022. In our view, the share price does not reflect the recent further upward shift in commodity pricing. We maintain our Buy recommendation and raise the price target to EUR24.00 (previously: EUR17.00).



