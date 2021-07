Am Donnerstag zeigt sich der DAX den zweiten Tag in Folge leicht stärker und überwindet bei einem Plus von 0,5% wieder die Marke von 15.600 Punkten. Nachdem der gestrige Zinsentscheid der US-Notenbank wenig Neuigkeiten bereithielt, steht heute vor allem die Zahlenflut im Fokus der Anleger. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart legt BioNTech bis zum Mittag 1,3% zu und markiert ein neues Allzeithoch. Gestern hatte der US-Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...