Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland dürfte die Versicherungen in Deutschland nach neuesten Schätzungen zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro kosten. Die Allianz allein beziffert die Schäden bei Ihren Kunden auf mehr als 500 Millionen Euro. In einer Woche wird mehr Klarheit herrschen, wenn der Versicherer seine Zahlen präsentieren wird. Wie die Allianz Deutschland am Dienstag mitteilte, sind zu dem Unwetter "Bernd" rund 13 000 Schadenmeldungen eingegangen. "Wir rechnen aber damit, dass sich diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...