Am Donnerstag haben chinesische Technologiewerte ein wahres Kursfeuerwerk abgebrannt. Die Aktie von Tencent schoss an der Börse in Hongkong um über zehn Prozent nach oben und hat damit einen Teil der massiven Abschläge der vorangegangenen Tage wieder aufgeholt. BYD verteuerten sich um neun Prozent, JinkoSolar hat am Mittwoch in New York sogar um 15 Prozent zugelegt. Was hat die Erholung ausgelöst und - viel wichtiger noch - kann sie sich fortsetzen?Jetzt kommt RobinhoodSpannend wird es heute Nachmittag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...