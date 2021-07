Hannover (www.anleihencheck.de) - Die NRW.BANK hat ihren elften Green Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. emittiert, so die Analysten der Nord LB.Damit habe die Förderbank für Nordrhein-Westfalen bereits ihre zweite grüne Anleihe im Jahr 2021 erfolgreich bei Investoren platzieren können. Im Rahmen des Programms würden umweltfreundliche Projekte in NRW refinanziert. Darunter würden laut Framework u.a. Windkraftanlagen, energieeffiziente Gebäudesanierung und die Flussrenaturierungen von Emscher und Lippe fallen. "Immer mehr Investoren wollen ihr Geld sowohl ökologisch sinnvoll als auch nachhaltig anlegen - das zeigt auch die erneut erfolgreiche Platzierung des NRW.BANK.Green Bonds", habe Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender, gesagt. "Mit der Anleihe bieten wir unseren Investoren genau diese Möglichkeit und unterstützen gleichzeitig Projekte, die die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in Nordrhein-Westfalen stärken." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...