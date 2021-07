Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Emissionen in den hier betrachteten Segmenten gab es gestern nicht und die Pipeline ist weiterhin leer, so Ulrich Wortberg von der Helaba.In den kommenden Tagen werde es allenfalls nur vereinzelte Aktivitäten geben. Auch vom Sekundärmarkt gebe es wenig zu berichten. Die Renditen würden tendenziell sinken und die ASW-Spreads würden sich in engen Spannen bewegen, könnten sich im SSA-Segment teilweise marginal einengen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...