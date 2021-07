Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve (FED) lässt sich - noch - nicht von ihrem Kurs abbringen, so die Experten "FONDS professionell".Trotz steigender Inflationsraten in den USA und einem deutlichen Aufschwung der Wirtschaft belasse sie die Anleihekäufe im Rahmen des Hilfsprogramms PEPP auf hohem Niveau, berichte das "Handelsblatt". Aber: Notenbankchef Jerome Powell habe diese Woche zumindest signalisiert, dass die FED künftig bei den Anleihekäufen auf die Bremse treten könnte. In einer Sitzung habe man vor allem über "Timing, Geschwindigkeit und Ausgestaltung" diskutiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...