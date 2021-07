Berlin (www.fondscheck.de) - Scope Analysis hat den Fonds Regnan Global Equity Impact Solutions Strategy (ISIN IE00BN2BD919/ WKN A2QRDN) bewertet, so die Experten von Scope Analysis.Die Strategie verfolge einen benchmark-agnostischen Ansatz, der weltweit in Unternehmen investiere, die zu den frühzeitigen Anbietern für Lösungen für die Bedürfnisse von Mensch- und Umwelt beitragen würden, was langfristig großes Potenzial an Umsatz- und Marktwachstum berge. Die knappe Verfügbarkeit und das fehlende Verständnis für diese Produkte oder Dienstleistungen, die sich oft noch in einem frühen Stadium befänden, würden zu ineffizienten Bewertungen der Unternehmen führen, die diese bereitstellen würden. Hiervon versuche der rigorose, researchbasierte Ansatz des Teams zu profitieren. ...

