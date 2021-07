Im Tageschart ist der S&P 500 am 19. Juli an der unteren Trendkanalbegrenzung und am 50er-EMA im Bereich von 4.230 Punkten nach oben abgeprallt und hat damit den Aufwärtstrend bestätigt. Dabei konnte am 21. Juli auch der wichtige 10er-EMA bei 4.323 Punkten erobert und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generiert werden. Solange sich der S&P 500 nun über dem 10er-EMA befindet, ist mit weiter steigenden ...

