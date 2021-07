Der börsennotierte oberösterreichische Aluminiumkonzern AMAG (Austria Metall AG) hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis hingelegt. Die Umsatz- und Ergebniszahlen seien bereits über Vorkrisenniveau, so CEO Gerald Mayer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien. "Für uns war das erste Halbjahr 2021 das historisch beste erste Halbjahr, das wir zu verzeichnen haben". Auch für die kommenden Monate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...