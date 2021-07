Die Dimensionen lassen sich sehen. Die Zulassungszahl von E-Autos in Millionen Stück nimmt von zurzeit 10,9 Mio. bis 2030 auf 47 bis 49 Mio. zu.Unser bisheriger Einstieg war richtig. COMPLEO als deutsche und ALFEN als niederländische Ergänzung gehören zu den besten Möglichkeiten für Europa. COMPLEO forciert den Ausbau über Akquisitionen. Die zwei Gesprächsrunden laufen, die nach positivem Abschluss zu einem Umsatz in der Größenordnung von 500 bis 550 Mio. € reichen, Ergebnis offen. ALFEN installiert Stromspeicher für Wind- und Solarparks zusätzlich zur E-Mobility und rechnet in diesem Jahr mit rd. 210 bis 230 Mio. € Umsatz nach 189 Mio. € im letzten Jahr. 2023 werden 400 bis 410 Mio. € angepeilt.1,6 Mrd. € Marktwert für ALFEN und 340 Mio. € für COMPLEO sind in Relation zu den Umsätzen anspruchsvoll, aber vor dem genannten Hintergrund der vollständigen Abdeckung Europas mit Ladestationen ein Muss-Investment. Es geht um pures Wachstum mit beschleunigten Investitionen im Europaformat.FASTNED ist die dritte Variante als Pionier aus den Niederlanden mit noch größeren Ambitionen. FASTNED betreibt bereits 140 Schnellladestationen und baut momentan 160 neue Stationen auf. 900 Mio. € Marktwert sind ebenfalls eine stolze Zahl, aber im Tempo sind die Niederländer besser als die deutschen Alternativen. Neu: COMPLEO verhandelt im Moment um die Übernahme der Innogy-eMobility Solutions GmbH für den Sektor Hard- und Software für das Laden von Elektrofahrzeugen. Mithin: Die Wachstumsprämien in der Bewertung aller drei erscheinen im Moment überzogen. Von Quartal zu Quartal gibt es deshalb technische Korrekturen, wenn die Erwartungen verfehlt werden. Die ambitiöseste Comebackstory bietet weiterhin HEIDELBERGER DRUCK mit einer Verdoppelung der Produktion von Wall-Boxen bis zum Jahresende.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 30! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 30:Themen u.a.:++ Zwei neue Megatrends zeichnen sich ab++ Ladestationen sind der neue Trend am Automarkt++ CECONOMY steckt fest++ KRONES hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft++ GEOX beginnt offiziell mit dem Comeback++ LUCID tritt an++ Wie in Lithium investieren?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info