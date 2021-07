Für den Bürgermeister Scott Conger der Stadt Jackson im US Bundesstaat Tennessee gibt es nur eine Lösung für das Inflationsproblem in seinem Land. So kündigte er unlängst auf Twitter an: "Warum akzeptieren wir die Inflation? Warum fordern wir nicht mehr von unserer Bundesregierung? 6,3% in 2 Jahren. 172,8% in meiner Lebenszeit. Jedes Jahr ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...