J&J-Auftragsfertiger kann Impfstoffproduktion nach Panne wieder aufnehmen

Von Thomas M. Burton

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Impfstoffwerk in Baltimore, in dem Johnson & Johnson (J&J) sein Covid-19-Vakzin herstellen lässt, kann die Fertigung wieder aufnehmen. Der Auftragshersteller Emergent Biosolutions hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht dafür bekommen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens und einem Schreiben der FDA hervorgeht, das vom Wall Street Journal eingesehen wurde.

Die Impfstoffproduktion in dem Werk war gestoppt worden, nachdem unhygienische Bedingungen zu einer Verunreinigung von J&J-Impfstoffen geführt hatten. In der Anlage wurden Impfstoffsubstanzen und fertige Impfstoffdosen für J&J und Astrazeneca hergestellt.

Auch J&J bestätigte, dass die Gesundheitsbehörde dem Werk von Emergent die Genehmigung erteilt hat, die Impfstoffproduktion wieder aufzunehmen. In einem Schreiben der FDA an Emergent vom Mittwoch, in das das Journal Einblick hatte, erklärte die Bundesbehörde: "Aufgrund unserer derzeitigen Beobachtungen der durchgeführten Abhilfemaßnahmen erhebt die FDA keine Einwände gegen die Wiederaufnahme der Produktion" im Werk in Baltimore. Die Behörde plant noch eine weitere, umfassendere Überprüfung der Anlage, nachdem die Produktion angelaufen ist.

July 29, 2021 09:36 ET (13:36 GMT)

