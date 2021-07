Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Im Zuge der aktuellen quartalsweisen, rein regelbasierten Reallokation des La Française Systematic Global Listed Infrastructure (ISIN DE0009763342/ WKN 976334, R; ISIN DE000A0MKQN1/ WKN A0MKQN, I) wurden zwölf der insgesamt fünfzig im Portfolio befindlichen Titel ausgetauscht, so La Française AM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...