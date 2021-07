Kurz nachdem Taeger Zahlen zu seinem geplanten IPO geliefert hat, zieht der Konkurrent Weber nach. Der Grillhersteller legt die Preisspanne für seinen für kommende Woche vorgesehen Börsengang an der New York Stock Exchange fest. Am oberen Ende käme Weber auf eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar.Zwischen 15 und 17 Dollar pro Aktie will das Unternehmen fast 47 Millionen Papiere losschlagen. Die Konsortialbanken haben bei ausreichender Nachfrage die Möglichkeit weitere sieben Millionen Aktien ...

