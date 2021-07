Mit Robinhood geht heute der Erfinder der NEO Broker an die Börse, was auch als Vorbild für TradeRepublic diente, wo man auch in Deutschland Aktien praktisch umsonst kaufen kann. Das Geschäftsmodell Aktien umsonst kaufen zu können ist so disruptiv wie erfolgreich, aber auch umstritten. Spannend ist es auf jeden Fall wie das funktioniert. Eine Analyse findet man dazu auch im folgenden Video: ...

