Im ersten Halbjahr hat vor allem der Halbleitersektor das Geschäft brummen lassen, sodass der Vakuumpumpen-Spezialist nun für das Jahr einen Umsatzanstieg von 15 bis 18 % auf 710 bis 730 Mio. € erwartet. Zuletzt hatte Pfeiffer im April den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die gemeldeten vorläufigen Halbjahreszahlen kamen an der Börse gut an. Die Aktie hat von März bis Juni eine Seitwärtskonsolidierung hinter sich gebracht. Diesen Seitwärtskorridor verlässt der Kurs nun peu à peu nach oben.



