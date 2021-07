Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen finden sich heute beispielsweise die Papiere von BioNTech. Sieben Monate nach Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland hat jetzt mehr als die Hälfte aller Bürger den kompletten Schutz. Bei denjenigen, die geimpft sind, könnte aber bald Handlungsbedarf bestehen. Bei den Verkäufen steht PayPal nach Zahlen auf dem zweiten Platz. Der Zahlungsdienstleister hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss durchwachsene Q2-Zahlen verkündet. Während das Transaktionsvolumen die Markterwartungen schlug, verfehlte das Unternehmen die Umsatzschätzung der Analysten.