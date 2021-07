Vorbörslich ist eine Menge los bei den Didi-Aktien. Nachdem ein Zeitungsbericht des Wall Street Journal eine Rückabwicklung des Börsenganges skizziert hatte, schoss die Aktie von Didi um bis zu 47 % in die Höhe. Laut Wall Street Journal plant das Unternehmen eine Rückabwicklung und Auszahlung der Aktionäre an, um die chinesischen Aufsichtsbehörden zu besänftigen. Eine Privatisierung von Didi zum oder in der Nähe des IPO-Preises, könnte durchaus einer der Wege sein, die regulatorischen Probleme zu ...

