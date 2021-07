FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Morphosys haben am Donnertag im Handelsverlauf letztlich von den am Vorabend präsentierten Geschäftszahlen profitiert und sich zuletzt mit einem Plus von 5,1 Prozent an die MDax-Spitze gesetzt. Damit erholten sich die Papiere nach einem verhaltenen Handelsstart von ihrem am Dienstag erlittenen Kursrutsch auf den tiefsten Stand seit 2016. Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich kaum vom Fleck, nachdem er im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht hatte.

Der Umsatz des Biotechnologieunternehmens habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst James Gordon von der US-Bank JPMorgan. Hier hätten sich Lizenzen positiv ausgewirkt./la/he