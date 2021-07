DJ PTA-News: Börsen-Radio-Network AG: Aixtron CEO im Interview - drei Viertel des Umsatzes sollen im 2. Halbjahr kommen - Aixtron CEO: "3x so viel Volumen wie im 1. HJ ist eine echte Herausforderung"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta021/29.07.2021/16:45) - Hier kommen Sie direkt zum Radio Interview:

https://www.brn-ag.de/39186-Aixtron-Aktie-Prognose-Vorstand-Chipmangel

Die Aixtron SE bietet Anlagen für die Halbleiterbranche. Dort steigt die Nachfrage rasant, der Auftragseingang ist auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren. Im 1. Halbjahr 2021 liegt der Auftragseingang bei plus 90 %. Der Umsatz stieg in Q2 um 37 % auf 76,7 Mio. Euro, der Halbjahresumsatz liegt bei 117,2 Mio. Euro. Die Prognose für 2021 sieht aber 400 Mio. Euro bis 440 Mio. Euro vor. Drei Viertel des Umsatzes sollen also im 2. Halbjahr kommen. CEO Dr. Felix Grawert: "Drei Mal so viel Volumen wie im 1. Halbjahr ist eine echte Herausforderung." Der Gewinn soll mit stark steigendem Umsatz ebenso stark steigen auf 20 bis 22 % EBIT-Marge. Ist das zu stemmen? "Die Absicherung der Lieferketten zahlt sich jetzt aus. Wir haben uns vorab ausreichend Material und Bestände gesichert."

(Ende)

Aussender: Börsen-Radio-Network AG Adresse: Denzenlohestrasse 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Leben Tel.: +49 9217413400 E-Mail: redaktion@brn-ag.de Website: www.brn-ag.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - Weitere Handelsplätze: keiner

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1627569900436 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2021 10:45 ET (14:45 GMT)