GEA Group Aktiengesellschaft: GEA erhöht Ausblick für das Gesamtjahr 2021 und veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2021



29.07.2021 / 17:13 CET/CEST

GEA erhöht den Ausblick für Umsatz, EBITDA vor Restrukturierungsaufwand und Return on Capital Employed (ROCE) für das Geschäftsjahr 2021 als Folge einer bisher sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 und weiter greifender Effizienzmaßnahmen. Damit liegt der neue Ausblick über den aktuellen Markterwartungen (Mittelwert der jüngsten Konsensus-Schätzungen von Finanzanalysten, veröffentlicht durch Vara Research am 29. Juli 2021). GEA passt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt an: - Umsatz soll nun organisch (bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments) mit 5-7 Prozent wachsen (bisher 0-5 Prozent). - EBITDA vor Restrukturierungsaufwand (zu konstanten Wechselkursen) soll nun in einer Bandbreite von 600 bis 630 Mio. EUR liegen (bisher: 530 bis 580 Mio. EUR; Konsensus: 572 Mio. EUR). - ROCE (zu konstanten Wechselkursen) soll nun 23 bis 26 Prozent (bisher: 16 bis 20 Prozent) erreichen. GEA unterstellt bei diesem Ausblick, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2021 nicht zu starken Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie kommt. Im zweiten Quartal 2021 haben sich wesentliche Finanzkennzahlen auf Basis vorläufiger Zahlen wie folgt entwickelt: - Auftragseingang stieg deutlich um 25,1 Prozent auf 1.294 Mio. EUR (organisches Wachstum: 30,2 Prozent; Konsensus: 1.227 Mio. €). - Umsatz reduzierte sich leicht um 0,8 Prozent auf 1.156 Mio. EUR (organisches Wachstum: 3,4 Prozent; Konsensus: 1.179 Mio. EUR). - EBITDA vor Restrukturierungsauwand erhöhte sich um 9,4 Prozent auf 153,7 Mio. EUR (Konsensus: 145,6 Mio. EUR) - ROCE stieg deutlich auf 21,7 Prozent (Vorjahresperiode: 14,8 Prozent). Den vollständigen Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht GEA am 13. August 2021.





Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

Fax +49 (0)211 9136 31087

