An diesem Wochenende kommt der neue Smart Investor 8/2021 heraus! Top-Stories über die Scheidung der Gold/Dollar-Ehe, Wachstums- und Infrastruktur-Aktien und das Arbeiten an Thailands Traumstränden!

Titelstory: Heute vor 50 Jahren: Schließung des Goldfensters

Am 15. August 1971 - also vor ziemlich genau 50 Jahren - durchtrennte Richard Nixon endgültig das Band zwischen dem US-Dollar und Gold. Nur wenige Zeitgenossen erkannten die Tragweite dieser Maßnahme. Smart Investor zeichnet den Weg in ein entfesseltes Geldsystem nach und erläutert die dramatischen Folgen für Wirtschaft, Märkte, Politik und Gesellschaft. Im Interview mit Dimitri Speck, Autor des Buches "Geheime Goldpolitik", zeigt sich zudem, dass Währungspolitik spannender als ein Krimi sein kann.

Wachstumsaktien: Über Growth, CANSLIM und Dauerläuferaktien

Wenn die Börsen laufen, versprechen Wachstumswerte deutlich höhere Renditen als Value-Investments, die dann meist nur ein Mauerblümchendasein fristen. Smart Investor stellt die vielversprechendsten Growth-Aktien, schwergewichtige CANSLIM-Werte und exotische Dauerläuferaktien vor. Ferner wir erläutert, was echtes Wachstum aus Sicht der Austrians ist, und was es definitiv nicht ist.

Thailand: Backpacker-Paradies mit schnellem Internet

Das südostasiatische Land besticht nicht nur durch seine Traumstrände, sondern erweist sich auch als Magnet für digitale Nomaden. "Arbeiten vom Strand aus" - sofern es der Beruf zulässt - ist in Thailand vielfach gelebte Wirklichkeit. Smart Investor sagt Ihnen, was bei einer Auswanderung zu beachten ist und welche Hürden genommen werden müssen.

Infrastruktur: Grün, grüner und am besten digital

Infrastruktur, das ist längst mehr als Straßen und Brücken. Im Rahmen der Digitalisierung hat beispielsweise der Datenhighway eine immense Bedeutung erlangt. Und natürlich muss die Infrastruktur der Zukunft grün und nachhaltig sein. Smart Investor wirft einen Blick auf die Branche und stellt aussichtsreiche Infrastrukturaktien und -fonds vor.

