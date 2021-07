WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. August 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 12. August:

FREITAG, DEN 30. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (Analystencall 13.30 h) 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen (Analystencall 15.30 h)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (Call 10.00 H) 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) 07:00 ESP: Siemens Gamesa, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: AMS AG, Q2-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahres-Produktionsbericht

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)

12:30 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen

13:30 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen

BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 06/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/21 (vorab)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 06/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/21

07:30 FRA: Konsumausgaben 06/21

07:30 FRA: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 07/21

09:00 CZE: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/21

09:00 AUT: BIP Q2/21

09:00 ITA: Arbeitslosenquote 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 07/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 06/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 06/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

15:45 USA: MNI PMI Chicago 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig) 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 06/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 06/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU/FRA: Veröffentlichung Ergebnisse des Banken-Stresstest der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA + 1900 EZB-Bankenaufsicht gibt Ergebnisse ihrer parallelen Test für 51 weitere Banken im Euroraum bekannt

SAMSTAG, DEN 31. JULI 2021



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/21 MONTAG, DEN 02. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h) 07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: bet-at-home.com, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

USA: Mosaic, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:00 RUS: Markit Russland PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/21

DIENSTAG, DEN 03. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:45 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (Pressecall 10.00 h)

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Blue Apron, Q2-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: AT&S, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen

USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

USA: Eaton, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen

USA: Amgen, Q2-Zahlen

USA: Lyft, Q2-Zahlen

USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen

USA: Avis Budget, Q2-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 07/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 07/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 13:00 POL: Polens Verfassungsgericht entscheidet voraussichtlich über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht MITTWOCH, DEN 04. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Vailant, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Halbjahreszahlen

07:00 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 13:00 USA: New York Times, Q2-Zahlen

17:40 DEU: Patrizia, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / KBA / VdiK, Kfz-Neuzulassungen 07/21

GBR: Next, Q2-Umsatz

GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Etsy, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: McKesson, Q1-Zahlen

USA: General Motors, Q2-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 07/21 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 07/21

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 06/21

09:15 ESP: PMI Dienste 07/21

09:45 ITA: PMI Dienste 07/21

09:50 FRA: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 07/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/21

10:00 EUR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/21

14:15 USA: ADP Beschäftigung 07/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Allianz pro Schiene "Deutschlands Schienenpolitik im europäischen Vergleich" DONNERSTAG, DEN 05. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (Pressecall 8.00 h, Analystencall 9.15 h) 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kuka, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 14.00 h) 07:00 AUT: S&T, Q2-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:25 DEU: Compugroup Medical, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.15 h) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Shop Apotheke, Q2-Zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q2-Zahlen

07:45 DEU: New Work, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Baywa, Halbjahreszahlen (Halbjahres-Pk 10.30 h) 08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Rhön Klinikum, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung (online)

09:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 06/21

12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

22:15 USA: News Corp, Q4-Zahen

22:05 USA: Zynga, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: VAT, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Dropbox, Q2-Zahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/21

09:00 CZE: Einzelhandelsusmatz 06/21

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 07/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 06/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Nationaler Waldgipfel "Waldsterben 2.0", Wershofen FREITAG, DEN 06. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Stratec, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (Pressecall 8.30 h, Analystencall 14.00 h) 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (detaillieret)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (Call 7.30 h)

07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahresumsatz

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, 9Monatszahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, 9Montaszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/21

08:00 FIN: Handelsbilanz 06/21 (vorab)

08:45 FRA: Handelsbilanz 06/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/21

09:00 CHE: Währungsreserven 07/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/21 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/21

EUR: S&P Ratingergebnis ESM

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Malta, Tschechien



SAMSTAG, DEN 07. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Berkshire Hathaway, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 07/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/21 (vorläufig)

MONTAG, DEN 09. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: BioNTech, Q2-Zahlen

DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Halbjahreszahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 07/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 06/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 06/21

08:00 ROU: Handelsbilanz 06/21

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 08/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 06/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/21

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 10. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: Hellofresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (Analystencall 14.00 h) 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Intercontinental Hotels Group, Halbjahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q2-Zahlen

DEU: Alstria Office Reit, Q2-Zahlen

DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

DEU: Home24, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 07/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 07/21

06:30 JPN: Insolvenzen 07/21

08:00 DNK: Verbraucherpreise 07/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 07/21

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 08/21

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q2/21 (vorab)

14:30 USA: Lohnstückkosten Q2/21 (vorab)

MITTWOCH, DEN 11. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (9.00 Telefon-Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 h Telefon-Pk) 07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Dialog Semiconductor, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: KfW Bankengruppe, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Vestas, Q2-Zahlen

NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/21

14:30 USA: Realeinkommen 07/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 06/21

20:00 USA: Haushaltssaldo 07/21

DONNERSTAG, DEN 12. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07/21

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q2-Zahlen

07:30 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

DEU: SLM Solutions, Q2-Zahlen

DEU: Tui, Q3-Zahlen

DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen

DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

DNK: Novozymes, Q2-Zahlen

GBR: Zeal Network, Q2-Zahlen

GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

USA: Walt Disney, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/21

08:00 GBR: BIP Q2/21 (vorläufig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 06/21

08:00 GBR: Handelsbilanz, non-EU 06/21

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 06/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 06/21

14:30 USA: Erstantrage Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 07/21

18:00 RUS: BIP Q2/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahrestagung der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG) und Jahresverkehrskongress 17:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht Windpark Pellingen °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi