Die Zinsen in den USA bleiben so lange am Boden, bis Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt erreicht ist. Dieses Signal der Fed von gestern entfernt das Thema Inflation damit zumindest vorläufig von der Liste der Risikofaktoren für den Aktienmarkt. Eigentlich müsste die Preissteigerung, die aus dem BIP-Deflator mit 6,1 Prozent ablesbar ist, die Märkte verschrecken. Dass sie es nicht tut, ist der Verdienst der Zentralbanken, die beschlossen haben, das Thema weiter zu ignorieren. Auch die heute für Deutschland ...

