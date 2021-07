Die Trading-App Robinhood will bei seinem Börsengang an der Nasdaq 2,3 Milliarden US-Dollar einspielen. Für CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger ist die Aktie ein "heißes Eisen mit Verbrennungsgefahr".Im Vorfeld des Börsengangs am Donnerstag an der New Yorker Technologiebörse reservierte Robinhood-Chef Vladimir Tenev seinen Usern rund ein Drittel der Wertpapiere zum Ausgabepreis von je 38 US-Dollar. ...

