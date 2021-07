DJ Gea erhöht Ausblick nach Gewinn- und organischem Umsatzplus in 2Q

FRANKFURT (Dow Jones)--Gea hebt nach deutlichen Steigerungen beim operativen Gewinn und organischem Umsatzwachstum im zweiten Quartal und einem insgesamt "sehr guten" ersten Halbjahr die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Gea-Aktie schoss nach der Mitteilung kurz vor Handelsschluss um 4,4 Prozent nach oben.

Wie der Düsseldorfer Anlagenbauer für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie mitteilte, soll der um Restrukturierungsaufwendungen und Währungseinflüsse bereinigte operative Gewinn (EBITDA) nun in einer Spanne zwischen 600 und 630 Millionen liegen anstatt zwischen 530 und 580 Millionen Euro. Beim Umsatz erwartet der Konzern nun organisches Wachstum um 5 bis 7 Prozent anstatt 0 bis 5 Prozent. Beim Return on Capital Employed (ROCE) zu konstanten Wechselkursen peilt der MDAX-Konzern nun 23 bis 26 Prozent an statt 16 bis 20 Prozent an.

Die neue Prognose nimmt an, dass es im zweiten Halbjahr "zu keinen starken Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie mehr kommt". Der neue Ausblick liege über den aktuellen Markterwartungen von Finanzanalysten.

Nach vorläufigen Eckzahlen stieg das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal um 9,4 Prozent auf 153,7 Millionen Euro und lag damit oberhalb des dem Unternehmen verfügbaren Konsensus von 145,6 Millionen Euro. Der Umsatz betrug 1,156 Milliarden Euro, nominal ein Rückgang um 0,8 Prozent, organisch ein Plus von 3,4 Prozent. Hier lag der Konsens laut Mitteilung mit 1,179 Milliarden Euro etwas höher. Der Auftragseingang legte im Quartal deutlich um 25,1 Prozent auf 1,294 Milliarden Euro zu, organisch habe das Wachstum 30,2 Prozent betragen. Der Konsens lag etwas niedriger bei 1,227 Milliarden Euro. Der ROCE habe sich im Quartal auf 21,7 Prozent verbessert von 14,8 Prozent im Vorjahresquartal.

Die vollständigen Zahlen für das zweite Quartal will Gea am 13. August veröffentlichen.

