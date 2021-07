Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut knapp in der Gewinnzone geschlossen. Die Schwergewichte Nestlé und Novartis erwiesen sich als Klotz am Bein des SMI. Bestimmt worden sei das Geschehen durch die Flut an Unternehmensergebnissen, sagte ein Händler. Stützend hätten sich Konjunkturzahlen ausgewirkt. ...

