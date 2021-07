Der Börsengang von Robinhood an diesem Donnerstag ist bei den Anlegern bislang gar nicht gut angekommen. Die Papiere des Neo-Brokers fielen nach einem Ausgabepreis von 38 US-Dollar deutlich ab. Das vermutlich spannendste Börsendebüt des laufenden Jahres droht damit ein Totalausfall zu werden. Das Unternehmen hat 55 Millionen Aktien zum Preis von 38 Dollar ausgegeben, was einer Bewertung vor Handelsstart an der Tech-Börse Nasdaq von rund 32 Milliarden Dollar entsprach. Allerdings reservierte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...