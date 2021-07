Das Unternehmen hinter der Sprachlernapp Duolingo hat nach einem starken Geschäftsjahr nun auch einen ebensolchen Börsengang hingelegt. Es kann das Geld dringend gebrauchen. Die Bewertung liegt nun bei 6,5 Milliarden US-Dollar, nachdem Duolingo Inc. am Dienstag 3,7 Millionen Aktien ausgab. Zunächst war die Zielspanne auf 85 bis 95 Dollar pro Stück festgelegt worden. Schon beim IPO stieg der Kurs an der US-Börse Nasdaq auf 102 Dollar. Im Nachgang erhöhte sich der Wert um weitere 40 Prozent auf über 140 Dollar und pendelte sich zuletzt bei 130 Dollar ein. Die Pandemie...

