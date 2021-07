Mark Zuckerberg hat erneut bestätigt, dass eine in Kooperation mit Ray-Ban entwickelte intelligente Brille die nächste Veröffentlichung des Hauses in Sachen Hardware sein wird. Wann hat er allerdings wieder nicht verraten. Es ist fast ein Jahr her, dass Facebooks Hugo Barra auf Twitter eine Kooperation mit Ray-Ban angeteasert hatte. Für 2021 hatten die Partner eine intelligente Brille angekündigt, die einer klassischen Designlinie folgen sollte. var embedId = "f187ad743e370db2563783be2cf1144a"; var embed = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...