Der Neo-Broker Robinhood hat am Dienstag ein schwaches Börsendebüt hingelegt. Die Aktie, ausgegeben zu 38 Dollar, schloss letztlich deutlich tiefer. Grund für den starken Abverkauf könnte auch eine ungewöhnliche Aktion des Discout-Brokers gewesen sein, die den Börsengang für Investoren unberechenbarer als ein gewöhnliches IPO machte.Insgesamt startete Robinhood mit einer Gesamtbewertung von knapp 32 Milliarden Dollar an der Nasdaq, was angesichts der hohen Erwartungen schon eher mau war. Der Discount-Broker, ...

