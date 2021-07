TAG Immobilien mit guter Ausgangsposition für einen Long Trade! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Rücksetzer zum 20er-EMA. Was kommt jetzt? Setup Details im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: TEG ISIN: DE0008303504

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Immobilienunternehmens liegt mit über 8 Prozent im Halbjahresplus. Das Wertpapier stabilisiert sich momentan nach einem Rücksetzer am 20er-EMA, so dass wir gute Chancen für einen Long Trade sehen. Die lange Lunte der letzte Tageskerze deutet daraufhin, dass es zunächst einmal nicht weiter nach unten geht.

Chart vom 28.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 27.67 EUR

Meinung: In der deutschen Wohnungswirtschaft ist zuletzt die Übernahme der Deutschen Wohnen durch Vonovia gescheitert. Somit könnte jetzt TEG Immobilien ein potentieller Übernahmekandidat werden. Das Unternehmen ist von der Marktkapitalisierung her deutlich kleiner, so dass die Integration womöglich auf weniger Widerstand stoßen könnte. Neben Wohnimmobilien gehören auch Gewerbeimmobilien zum Portfolio, die an bonitätsstarke Mieter wie die Siemens AG und die öffentliche Hand vermietet sind.

Setup: Unser Long-Einstieg würde mit dem Überschreiten der Tageskerze vom Donnerstag erfolgen. Den Stopp Loss würden wir etwas unter dieser Kerze platzieren. Das Kursziel läge beim letzten Pivot-Hoch. Der nächste Quartalsbeericht kommt am 11. August, so dass für einen Swing Trade genügend zeit bleibt.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TEG.

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2021

